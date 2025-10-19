Adana'da 16 Yaşındaki Aybüke Ulu Kayıp
Adana'da 16 yaşındaki Aybüke Ulu, 17 Ekim'de evden ayrıldıktan sonra 3 gündür kayıptır. Ailesi, kızlarını gören veya yerini bilenlerden yardım talep ediyor.
ADANA'da 16 yaşındaki Aybüke Ulu'dan 3 gündür haber alamadıklarını belirten ailesi yardım istedi.
Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan Aybüke Ulu, 17 Ekim'de saat 18.00'de evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Kızlarına ulaşamayan ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarını arayan aile, gören ya da yerini bilenlerin durumu en yakın polis merkezine bildirmesini istedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel