16 milyon 50 bin makaron ele geçirildi
AA - Güncel
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Adana'da 16 milyon 50 bin makaron ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 16 milyon 50 bin makaron ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen bazı araç ve adreslere operasyon düzenledi.
Araç ve adreslerde, 9 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 16 milyon 50 bin makaron ve 1100 elektronik sigara ele geçirildi.
Ekipler tarafından 7 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Güncel