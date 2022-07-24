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16 milyon 50 bin makaron ele geçirildi

AA - Güncel
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Adana'da 16 milyon 50 bin makaron ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 16 milyon 50 bin makaron ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen bazı araç ve adreslere operasyon düzenledi.

Araç ve adreslerde, 9 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 16 milyon 50 bin makaron ve 1100 elektronik sigara ele geçirildi.

Ekipler tarafından 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Tragger Adana Güncel Haberler

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