Adana'da 16 milyon 50 bin makaron ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen bazı araç ve adreslere operasyon düzenledi.

Araç ve adreslerde, 9 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 16 milyon 50 bin makaron ve 1100 elektronik sigara ele geçirildi.

Ekipler tarafından 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Güncel