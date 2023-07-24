Adana'da 16 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Adana'da 16 katlı bir apartmanın 9. katındaki dairenin mutfağında çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın maddi hasara neden oldu.

ADANA'da 16 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairenin mutfağında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. Apartman sakinlerine korkulu anlar yaşatan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki 16 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Apartman sakinlerinin tahliye ettiği binaya giren itfaiye yerleri, kimsenin bulunmadığı daireye kapıyı kırarak girdi. Mutfakta çıktığı belirlenen yangına tazyikli suyla müdahale eden itfaiye erleri, daha fazla büyümeden alevleri söndürdü. Apartmanı tahliye eden apartman sakinleri, söndürme çalışmasını korkulu gözlerle izledi. İtfaiye erleri, evde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.