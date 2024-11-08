Üye Girişi
Haberler

Adana'da 150 Bin Lira Değerinde Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Adana'da 150 Bin Lira Değerinde Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir tekel bayiinin deposuna girerek 150 bin lira değerinde içki ve sigara çalan Caner B., güvenlik kameralarından tespit edilerek tutuklandı. Hırsızlık anı kaydedildi.

ADANA'da yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyip, girdiği bayinin deposunda Caner B. (22), 150 bin lira değerinde içki ve sigara çalan Caner B., tutuklandı. İş yerinin ışıklarını yakmayan, çakmak ışığıyla raflar arasında dolaşan şüphelinin hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ekim'de saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen kişi, Kozan Çarşısı'ndaki bir tekel bayisinin deposunun kepengini zorlayıp, içeri girdi ve çakmak ışığıyla içeride çalabileceği ürünleri aradı. Bir süre rafların arasında dolaşan şüpheli, birkaç turda yaklaşık 150 bin lira değerindeki içki ve sigaraları çalıp, motosikletle bölgeden ayrıldı.

HIRSIZLIKTAN ÇOK SAYDI KAYDI VARMIŞ

İş yerini açmaya geldiğinde hırsızlığı fark eden bayinin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Caner B. olduğunu belirledi. Ekipler, Caner B.'yi saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına aldı, evde yapılan aramada da çaldığı ürünlerin bir kısmı ele geçirildi. Çaldığı malzemeleri tanımadığı birine sattığını öne süren Caner B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı

 Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?

"Kardeşin annen ile amcanı ilişkiye girerken görse ne yapardı?"
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak

Yıllar sonra bir ilk! Erdoğan'dan ses getirecek 10 Kasım kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı! KAR YAĞACAK MI 2024? İstanbul'a kar yağışı ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı! NARİN GÜRAN DAVASI: Narin'in annesi Yüksel Güran savunmasında ne dedi? İkinci duruşma gününde son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.