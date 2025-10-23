Adana'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü dolapta yakalandı
Adana'da "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan hüküm giyen kişi saklandığı kıyafet dolabında yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mahir A'nın ilçedeki Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Mahir A'yı saklandığı kıyafet dolabında yakaladı.
Mahir A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel