Adana'da 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Kayıp
Adana'nın Sarıçam ilçesinde 17 Ekim'de evden çıkan 15 yaşındaki Aybüke U. kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis arama çalışmaları başlattı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.
Yeşiltepe Mahallesi'nde 17 Ekim'de akşam saatlerinde ekmek almak için fırına gideceğini söyleyerek evden ayrılan Aybüke U. (15) tekrar dönmedi.
Ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine polis çalışma başlattı.
