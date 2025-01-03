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Adana'da 15 Yaşındaki Çocuk Silahla Öldürüldü, Anne ve Baba Tutuklandı

Adana'da 15 Yaşındaki Çocuk Silahla Öldürüldü, Anne ve Baba Tutuklandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde 15 yaşındaki Rafet Dinç yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili anne ve babası tutuklandı, kız kardeşi serbest bırakıldı.

Adana'da 15 yaşındaki çocuğun yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne ve babası tutuklandı, kız kardeşi ise serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Aralık 2024'te merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde Rafet Dinç'in yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Jandarma ekipleri, Dinç'in öldürülmesiyle ilgili anne Sevinç ile baba Mehmet Dinç ve kız kardeşi Eylül Dinç'i gözaltına aldı.

Evde arama yapan ekipler, şüpheli anne, baba ve kız kardeşi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan anne Sevinç ile baba Mehmet Dinç, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kız kardeşi Eylül Dinç ise serbest bırakıldı.

Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde 31 Aralık'ta yol kenarında ölü bulunan Rafet Dinç'in silahla vurulduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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