Adana'da 15 yaşındaki çocuğa ateş eden sanık hakkında dava açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun yolda yürüdüğü sırada otomobilden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan ise 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun yolda yürüdüğü sırada otomobilden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan ise 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi'nde Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 28 Haziran'da Umut Kaya'nın yolda yürüdüğü sırada göğsüne isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 29 Haziran'da tutuklanan Nurullah A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanık Nurullah A'nın akrabası N.A. ile motosikletle seyir halinde olduğu, Kozan Caddesi'nden geçtikleri sırada aralarında önceden husumet bulunan Ş.Ö. ile karşılaşıp tartışma yaşadıkları belirtildi.

İddianamede, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Ö'nün arkadaşı ölen Umut Kaya'nın da olay yerine geldiği ve Nurullah A. ile kavga ettiği belirtildi. Daha sonra olay yerinden evine kaçan sanığın, N.A'yı da yanına alarak otomobil ile tekrar olay yerine geldiği ve Kozan Caddesi'nde refüje doğru yürüyen Umut Kaya'ya tabancayla ateş edip olay yerinden kaçtıkları anlatıldı.

Umut Kaya'nın hastanede hayatını kaybettiği bildirilen iddianamede, sanık Nurullah A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet, ateşli silahlar, bıçaklar ve diğer aletler hakkında düzenlemeleri kapsayan "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına başlanacak.

Olay

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun yolda yürüdüğü sırada otomobilden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili şüpheli Nurullah A. (22) ve yeğeni N.A. (17), 29 Haziran'da sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Şüpheli Nurullah A'nın yeğeni sanık N.A. (17) hakkında savcılıkça hazırlanan iddianame ise değerlendirilmek üzere Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.