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Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluştu

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Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan fidanlar toprakla buluşturuldu.

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan fidanlar toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik tarafından merkez Sarıçam ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda etkinlik düzenlendi.

Programa, 15 Temmuz şehitleri ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, Vali Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, burada fidanları toprakla buluşturdu.

Oruç, AA muhabirine, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşananları unutamadığını söyledi.

Şehitlerin anısına fidan dikmek için Pozantı ilçesinden geldiğini belirten Oruç, "Çok üzülüyoruz ama çocuklarımız bayrak için şehadete yürüdüler. Ne mutlu bana ki 2 evladımı şehit verdim. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Allah bir daha o günleri yaşatmasın." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Adana Güncel Haberler

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