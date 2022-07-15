Adana'da 15 Temmuz şehidi Sevda Güngör, kabri başında anıldı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Sevda Güngör Karaisalı ilçesindeki mezarı başında anıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Sevda Güngör Karaisalı ilçesindeki mezarı başında anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Saadettin Aslan, ilçe protokolü ve şehidin yakınlarının katıldığı anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ardından şehit Güngör'ün mezarına kırmızı gül bırakıldı.?????????????? AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel Güncel Haberler

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