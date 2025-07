Adana'da "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, AA muhabir ve foto muhabirlerinin darbe girişimi günü ve sonrasında çektiği 21 fotoğraf ile Adanalı 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları bulunuyor.

Serginin açılışını yapan Vali Yavuz Selim Köşger, AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Köşger, gazetecilere, 15 Temmuz darbe girişimindeki hadiselerin fotoğraf sergilerinde bir kez daha hissedildiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin milletin zihninden silinmemesi gerektiğini belirten Köşger, "Burası hassas bir coğrafya. Dünyanın en güzel, medeniyetlerin kurulduğu coğrafya burası. Herkesin gözünün üstünde olduğu bir coğrafya. Burada var olan devleti hiçbir zaman rahat bırakmazlar. Onun için bizim her zaman uyanık olmamız lazım. Allah'ın izniyle Türk milletinin bileğini bükebilmiş hiç kimse yok. İçimizden çıkan hainlerle zaman zaman mücadele ediyoruz. Ona karşı da uyanık olmak lazım." diye konuştu.

Vali Köşger, serginin 15 Temmuz'u çok iyi anlattığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bütün vatandaşlarımızı sergiyi gezmeye ve o günü tekrar hatırlamaya, zihinlerinde o konuyu sağlam tutmaya çağırıyorum. Çok başarılı fotoğraflar var. O günün ruhunu yansıtıyor. Ben tekrar yaşadım, duygulandım. O gün bambaşka bir ruh vardı. O anlar çok güzel fotoğraflanmış, arkadaşların eline sağlık. O gün yek vücut durmanın içinde Türk basınının da çok büyük katkısı oldu. Onlara da müteşekkiriz."

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç da oğullarının vatanı için can verdiğini ifade ederek, "Hainler sevinmesin, biz her zaman vatan, bayrak için canımızı seve seve vermeye hazırız. Biz her zaman güçlüyüz, Allah devletimize milletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Sergi, 16 Temmuz'a kadar gezilebilecek.