Adana'da 14 yaşındaki tarım işçisi kız çocuğu boğularak öldü

14 yaşındaki tarım işçisi kız çocuğu boğularak öldü

Adana'da 14 yaşındaki tarım işçisi kız çocuğu, sıcaktan bunalıp sulama kanalında elini, yüzünü ve ayağını yıkamak isterken, düştüğü sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da 14 yaşındaki tarım işçisi kız çocuğu, sıcaktan bunalıp sulama kanalında elini, yüzünü ve ayağını yıkamak isterken, düştüğü sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre tarım işçisi 14 yaşındaki kız çocuğu Sozdar Beko, sabahleyin salatalık tarlasında çalışmaya gitti. Öğle saatlerinde sıcaktan bunalan kız çocuğu tarlanın yakınındaki sulama kanalına giderek elini yüzünü yıkadı. Kız çocuğu daha sonrada ayağını yıkamak isteyince sulama kanalına düştü. Diğer tarım işçileri kız çocuğu bir türlü gelmeyince sulama kanalına geldi. Ancak kız çocuğunu göremeyen işçiler kanala düşeceğinden şüphelenip suya girdi. Bu arada polis ve sağlık ekiplerine de haber verildi. İşçiler bir süre sonra kız çocuğunu su içinde bir yere takılı halde bulup çıkardı. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri kız çocuğunun öldüğünü belirledi. Polisler kız çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Beko'nun cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.