Adana'da 14 Yaşındaki Çocuğun Zorla Çalıştırılması: İki Şüpheli Gözaltında

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Adana'da bir mola tesisinde 14 yaşındaki T.B.'yi alıkoyarak zorla çalıştıran M.U. ve B.B.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. T.B., kurtarıldığı sırada darp anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da bir mola tesisinde 14 yaşındaki T.B.'yi alıkoyup zorla çalıştırarak darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı. T.B. kurtarılırken, darp anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da polis merkezine giden M.B., 14 yaşındaki oğlu T.B.'nin, Adana-Pozantı otoyolunda bir mola tesisinde 15 gün önce çalışmaya başladığını, son 10 gündür zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darbedildiğini belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine iş yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede; T.B.'nin, M.U. (45) ve B.B.K. (17) tarafından dövüldüğü güvenlik kameralarınca tespit edildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, kurtarılan T.B. ailesine teslim edildi. Adana Valiliği de olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

Haber: Yaşarcan SERİNTÜRK-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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