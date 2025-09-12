Haberler

Adana'da 14 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Adana'da gümrük kaçağı olarak 14 milyon 340 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili il emniyeti çalışma başlattı.

Adana'da gümrük kaçağı 14 milyon 340 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir depo ve 2 tırda arama yaptı.

Depo ve tırlarda, gümrük kaçağı 14 milyon 340 bin makaron ele geçirildi.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
