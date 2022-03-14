Adana'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

ADANA (AA) - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Tıp Bayramı hastane personellerinin hazırladığı çeşitli etkinliklerle kutlandığı bildirildi.

Etkinlikte, hastanede görev yapan doktorlara plaket verildi. Daha sonra etkinliktea sinevizyon ile halk oyunları gösterimi ve türkü seslendirildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, mesleğin tüm zorluklarına rağmen topluma hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.