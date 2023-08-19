Adana'da 14 Bin Litre Gümrük Kaçağı Akaryakıt Ele Geçirildi

Adana'da polisin operasyonunda bir TIR'a yüklü halde 14 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da polisin operasyonunda bir TIR'a yüklü halde 14 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde gümrük kaçağı akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, siteye düzenledikleri operasyonda park halindeki bir TIR'a yüklenmiş 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, emniyete götürüldü. (DHA)