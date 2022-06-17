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Adana'da 1369 internet sitesine erişim engellendi

AA - Eren Bozkurt - Güncel
Adana'da 1369 internet sitesine erişim engellendi

Adana'da, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla mayıs ayında, internet üzerinden farklı suçlar işlendiği belirlenen 1369 siteye erişim engeli kararı aldırıldı.

Adana'da, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla mayıs ayında, internet üzerinden farklı suçlar işlendiği belirlenen 1369 siteye erişim engeli kararı aldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesince mayıs ayında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, yanıltıcı bilgi, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve fuhşa aracılık gibi suçlar işlendiği belirlenen 1369 internet sitesine erişim engeli kararı aldırıldı.

Öte yandan, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği belirlenen 37 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

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