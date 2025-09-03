Adana'da 13 Yaşındaki Çocuğa Şiddet Uygulayan Babalara 1 Aylık Ev Hapsi

ADANA'da kavga ettiği arkadaşının babası Hasan B. (39) tarafından tekme ve yumrukla darbedilen A.K.'nin (13) annesi Ebru Altundağ (50), "Oğlum korkusundan evden çıkamıyor. Oğlumu döven kişiye 1 aylık ev hapsi cezası verdiler. Cezasını, bu sitede çekmesini istemiyorum. Biz de ailecek bu olayı atlamadık" dedi.

Olay, 1 Eylül saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde arkadaşlarıyla top oynayan M.B. (12), iddiaya göre, tartıştığı A.K.'nin kolunu ısırdı. Bunun üzerine A.K.'nin ittiği M.B. yere düştü. Olayı balkondan gören M.B.'nin emekli polis babası Hasan B., duruma sinirlenerek yanlarına gitti. Bahçede yakaladığı A.K.'yi tekme ve yumruklarla döven Hasan B., küfretti. Olay yerinden uzaklaştırılan Hasan B., bahçede oturup ağlayan çocuğu tekrar darbettikten sonra araya giren güvenlik görevlisi tarafından uzaklaştırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

EV HAPSİ CEZASI

Eve dönen emlakçı anne Ebru Altundağ, hastaneye giderek oğlu için darp raporu aldıktan sonra polise merkezine giderek Hasan B.'den şikayetçi oldu. Polis, Hasan B.'yi gözaltına aldı. Polis merkezindeki ifadesinde, küfrettiğini hatırlamadığını, çocuğu darbetmediğini söyleyen Hasan B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 1 aylık ev hapsi cezasına çarptırıldı.

'BANA, BUNU NİYE YAPTIN'

Karara tepki gösteren Altundağ, "Başta bana görüntüleri izletmediler. Siteye döndüğümde; oğlum güvenlik kulübesinde ağlıyordu. O kişiye sadece, 'Bana, bunu niye yaptın?' dedim. Çünkü sorunumuz olan bir insan değildi. Görüştüğümüz bir aileydi. Geçen hafta yeni bebekleri oldu, birlikte kahve içtik. Böyle bir şey beklemezdim. Oğlum da beklemediği için olay anında kaçmamış. Oğlum küfür bile etmez, sitede en çok sevilen çocuklardan biridir. O çocukla arkadaşlık yapmamasını istedim ancak engel olamadım, oynamaya devam ettiler" diye konuştu.

'AİLECEK BU OLAYI ATLATAMADIK'

Oğlunun psikolojik olarak çok etkilendiğini, korku yaşadığını belirten Altundağ, "Oğlum korkusundan evden çıkamıyor. Döven kişi aynı sitede oturmaya devam ediyor. Sürekli balkonunda oturuyor ve oğlum bahçeye inemiyor. Kendisine 1 aylık ev hapsi cezası verdiler. Cezasını, bu sitede çekmesini istemiyorum. Biz de ailecek bu olayı atlamadık. Oğlum sadece itiyor ve babası bağırarak iniyor. Bu sitede birine patlayacaklardı, bizim başımıza geldi" dedi.

AVUKAT ŞAFAK: 'EV HAPSİ HAKKANİYETLİ MİDİR?

Ailenin avukatı Emirhan Şafak ise "Ev hapsi aldıktan sonra balkonunda oturmaya devam ediyor. 13 yaşındaki bir çocuğun tüm hayatı, sosyal hayatı mahvoldu, akranlarına rezil oldu. Şimdi odasından bile çıkamıyor. Olay gecesi polis merkezinde beklerken beni arayıp, 'Ya eve gelip, annemle beni öldürürse?' diyerek, ağlıyor. İnanılmaz korkuyor. Belki 40-50 yıllık hayatını etkileyecek, sosyal özelliklerini bitirecek, psikolojisini bozacak bir olayda; 1 aylık ev hapsi hakkaniyetli midir?" diye konuştu.