13 suçtan 5 yıldır aranan firari hükümlü Örtlek, Mersin'de yakalandı

Adana'da, 16 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve 13 suçtan 5 yıldır aranan hükümlü Utku Örtlek, Mersin'de yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, "yağma", "tehdit" ve "yaralama" gibi 13 suçtan da 2017'den bu yana aranan Utku Örtlek'in (31) Mersin'de olduğunu belirledi.

Ekipler, yakalanmamak için kaldığı yeri sürekli değiştiren Örtlek'in yeni adresinin Yenişehir ilçesindeki bir apartman dairesi olduğunu tespit etti.

Özel harekat ekiplerince adrese düzenlenen operasyonla firari Örtlek yakalandı. Adana'ya getirilen Örtlek, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Örtlek'in, yaklaşık 7 yıl önce merkez Sarıçam ilçesinde bir minibüs şoförünün maskeli ve pompalı tüfekli iki kişi tarafından 800 lirasının gasbedilmesi ve 9 yıl önce Kozan ilçesindeki bir piknik alanında 2 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddia edilmişti.

Bu arada, ikamette bulunan İsmail T'nin (34) de "yaralama" ve "uyuşturucu ticareti" suçundan 16 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Yakalanan İsmail T. de Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.