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Adana'da 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali Başladı

Adana'da 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali Başladı
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Adana'da düzenlenen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali, 250 sporcunun katılımıyla renkli etkinliklere sahne oldu. Festivalde base jump ve wingsuit gösterileri yapıldı.

Adana'da düzenlenen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali, yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Tepe'de organize edilen festivalin ilk gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık 250 sporcu katıldığı etkinlikte, base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Farklı kostümler giyen çocuklar ve vatandaşlar, sporcular eşliğinde atlayış yaptı.

Etkinliğe katılan 8 yaşındaki Kıvanç Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örümcek adam kostümüyle atlayış yaptığını belirterek, "İlk kez atlıyorum, çok eğlenceliydi. Atlayınca ayağın yere değmiyor, bir şey olacak gibi hissediyorsun ama çok güzel oluyor. Büyüyünce bu sporu yapmak istiyorum." dedi.

Yarın da sürecek festivalde, sporcular farklı kostümlerle atlayışlar gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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