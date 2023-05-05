ADANA'DA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

ADANA'da polisin takibiyle uygulama noktasında durdurulan bir hafif ticari araç ile otomobilde Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı.

ADANA'da polisin takibiyle uygulama noktasında durdurulan bir hafif ticari araç ile otomobilde Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü A.A. tutuklandı, otomobilin sürücüsü İ.A. ise adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldıkları hafif ticari araç ile otomobili, uygulama noktasında durdurdu. Araçlarda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, Gaziantep'ten alındığı ve İstanbul'a götürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan sürücü A.A. ile otomobili kullanan İ.A. emniyete götürülürken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Adana Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)