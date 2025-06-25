Adana'da 13 Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı
Adana'da uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 firari hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından 2 ila 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 13 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel