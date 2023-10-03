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Adana'da 125 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Adana'da polis, bir depoya yaptığı baskında 125 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.