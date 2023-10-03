Adana'da 125 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
Adana'da polis, bir depoya yaptığı baskında 125 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana'da 125 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir bitkisel yağ fabrikasında kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, 125 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Polis, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel