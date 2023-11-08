Adana'da 122 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Adana'da narkotik polisi, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı kamyoneti takip ederek lastiğini patlattı. Kamyonette yapılan aramada 122 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Sürücü ve yanındaki kişi tutuklandı.

ADANA'da narkotik polisi, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı kamyoneti kilometrelerce takip edip, lastiğini tabanca ile patlatarak durdurdu. Kamyonette 122 kilo 300 gram skunk ele geçirildi; gözaltına alınan sürücü Sedat G. (46) ile yanındaki Celal D. (56) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, şüpheli kamyoneti kent merkezinde takibe alıp, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Sedat G. ile yanındaki Celal D., kaçmaya başladı. Kilometrelerce süren takibin ardından polis, Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda kamyonetin arka lastiğini tabanca ile patlattı. Şüpheli, kaçamayacağını anlayınca aracı durdurdu. Kamyonetten indirilen şüpheliler, gözaltına alındı.

KUMAŞ TAŞIDIĞINI SANIYORMUŞ

Kamyonetin kasasındaki çuvallarda arama yapan ekipler, 122 kilo 300 gram skunk ele geçirdi. Emniyete götürülen Sedat G., uyuşturucudan haberinin olmadığını, tanımadığı bir kişiden teslim aldıkları kumaşı taşıdıklarını zannettiğini öne sürdü. Celal D. ise konuyla bir ilgisinin olmadığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.