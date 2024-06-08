Adana'da 121 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da polis ekipleri, sokakta yürüyen bir kişiyi durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorguda, kişinin 121 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'da 121 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocavezir Mahallesi'nde sokakta yürüyen M.B'yi (51) şüphe üzerine durdurdu.
Kimlik sorgusu yapılan M.B'nin, 121 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranmasının bulunduğu tespit edildi.
5 Ocak Polis Merkezi'ne götürülen M.B, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.