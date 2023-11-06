Adana'da 121 şüpheliden 94'ü tutuklandı
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Adana'da geçen ay yaşanan çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 121 şüpheliden 94'ü tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ekim tarihleri arasında meydana gelen 264 hırsızlık olayının şüphelilerini yakaladı.
Adana'da geçen ay çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 121 şüpheliden 94'ü tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 1-31 Ekim'de ilde yaşanan 264 hırsızlık olayının şüphelisi 121 kişiyi yakalandı.
Şüphelilerden 94'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Güncel