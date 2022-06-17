Adana'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Adana'nın Karaisalı ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Adana'nın Karaisalı ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıklı Mahallesi'nde yaptığı uygulamada bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta bulunan S.B'nin yapılan sorgusunda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Hükümlü, ilçe jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA / Eren Bozkurt - Güncel Güncel Haberler

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