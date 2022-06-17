Adana'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Eren Bozkurt - Güncel
Adana'nın Karaisalı ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıklı Mahallesi'nde yaptığı uygulamada bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Araçta bulunan S.B'nin yapılan sorgusunda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Hükümlü, ilçe jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Eren Bozkurt - Güncel