Adana'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Adana'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Eren Bozkurt - Güncel
Adana'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıklı Mahallesi'nde yaptığı uygulamada bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta bulunan S.B'nin yapılan sorgusunda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Hükümlü, ilçe jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

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