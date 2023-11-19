Adana'da 12 Ruhsatsız Silah ve Mermi Ele Geçirildi

Adana'da polis, 'Huzurunuz Gururumuzdur' sloganıyla devam ettiği operasyonlarda 12 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin evinde ruhsatsız silah ve mermi olduğu ihbarı üzerine baskın düzenledi. Yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 12 şarjör, 637 tabanca fişeği ve 4 el telsizi bulundu.

Adana'da polis "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganıyla devam ettiği operasyonlarda 12 ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganıyla kent güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, C.İ. isimli bir kişinin evinde ruhsatsız silah ve mermi olduğu yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine ekipler söz konusu şüphelinin evine baskın düzelendi. Düzenlenen baskında C.İ. yakalanırken, evde yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 12 şarjör, 637 tabanca fişeği ve 4 el telsizi ele geçirildi. - ADANA