Adana'da 12 milyon 250 bin makaron ele geçirildi

Adana'da jandarma ekiplerince 5 araçta 12 milyon 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Adana'da jandarma ekiplerince 5 araçta 12 milyon 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıçam ilçesinde şüphelendikleri 1 panelvan ile 4 kamyoneti durdurup arama yaptı.

Araçlarda yapılan aramalarda bandrolsüz 12 milyon 250 bin makaron ile 75 bin bandrol ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, kaçakçılıkla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.