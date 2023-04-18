Adana'da 12 milyon 250 bin makaron ele geçirildi
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Adana'da jandarma ekiplerince 5 araçta 12 milyon 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Adana'da jandarma ekiplerince 5 araçta 12 milyon 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıçam ilçesinde şüphelendikleri 1 panelvan ile 4 kamyoneti durdurup arama yaptı.
Araçlarda yapılan aramalarda bandrolsüz 12 milyon 250 bin makaron ile 75 bin bandrol ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, kaçakçılıkla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel