Adana'da 12 Firari Hükümlü Uyuşturucu Suçlarından Yakalandı
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan 12 firari hükümlüyü yakalayarak cezaevine gönderdi.
Adana'da haklarında uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan 12 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından 2 ila 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarla 12 firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel