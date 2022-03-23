ADANA'DA 12 BİN 187 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

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ADANA'DA 12 BİN 187 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da, polisin iki farklı adrese yaptığı baskında 12 bin 187 litre sahte içki ile 83 şişe kaçak içki ele geçirildi.

ADANA'da, polisin iki farklı adrese yaptığı baskında 12 bin 187 litre sahte içki ile 83 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, iki farklı adrese operasyon düzenledi. İmalathaneye dönüştürülen iki eve yapılan baskında, 12 bin 187 litre sahte içki ile 83 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'DA 12 BİN 187 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'DA 12 BİN 187 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'DA 12 BİN 187 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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