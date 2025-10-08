Haberler

Adana'da 12,5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'da polis ekipleri, dolandırıcılık suçlarından 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'yı yakaladı. Alışveriş merkezi önünde durdurulan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Adana'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan E.A'nın (38) dolandırıcılık suçlarından hakkında 12,5 yıl kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 312 bin lira para cezasının bulunduğunu tespit etti.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Ronaldo'dan bomba emeklilik sözleri

