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Adana'da 1193 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Adana'da 1193 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güncel Haberler

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 1193 uyuşturucu hap ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 1193 uyuşturucu hap ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.A.H'nin Gülpınar Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Adreste 1193 uyuşturucu hap ve ruhsatsız pompalı tüfek bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler

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