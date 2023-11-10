Adana'da polis ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında 112 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron, iki farklı araçta da 5 milyon 130 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Adana'da 112 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

ADANA - Adana'da polis ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında 112 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron, iki farklı araçta da 5 milyon 130 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda gümrük kaçağı makaron olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine ekipler Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 112 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Şüphe üzerine durdurulan iki araçta ise 5 milyon 130 bin adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili Z.E.D. ve B.K. isimli iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.E.D. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.