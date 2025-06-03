Adana'da 11 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da 11 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da yapılan operasyonda, 11 milyon 687 bin 500 kaçak makaron ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde arama gerçekleştirdi.

Adana'da 11 milyon 687 bin 500 kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçesindeki depo ile kamyonette arama yaptı.

İncelemede tütün doldurulmuş 11 milyon 687 bin 500 kaçak makaron bulan ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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