Adana'da 11 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da 11 milyon 687 bin 500 kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçesindeki depo ile kamyonette arama yaptı.

İncelemede tütün doldurulmuş 11 milyon 687 bin 500 kaçak makaron bulan ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.