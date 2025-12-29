Haberler

Adana'da 11 milyon 650 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 11 milyon 650 bin makaron ele geçirildi
Adana'da yapılan operasyonla 11 milyon 650 bin makaron ele geçirildi, 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Adana'da 11 milyon 650 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ve Çukurova ilçesinde 2 kamyoneti durdurdu.

Araçlarda yapılan incelemede 11 milyon 650 bin kaçak makaron bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'inin emniyetteki işlemleri sürüyor.

