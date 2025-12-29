Adana'da 11 milyon 650 bin makaron ele geçirildi
Adana'da yapılan operasyonla 11 milyon 650 bin makaron ele geçirildi, 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ve Çukurova ilçesinde 2 kamyoneti durdurdu.
Araçlarda yapılan incelemede 11 milyon 650 bin kaçak makaron bulundu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'inin emniyetteki işlemleri sürüyor.
