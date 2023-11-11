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Adana'da 11 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde yapılan operasyonda 11 kilogram esrar ve 587 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlı tutuklandı.