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Adana'da 101 Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adana'da 101 Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 101 ruhsatsız silah ile birlikte uyuşturucu haplar ve diğer suç unsurları ele geçirildi. 34 kişi tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 101 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Kasım'da ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu ruhsatsız 37 av tüfeği, 9'u kurusıkı olmak üzere 64 tabanca ile 2 bin 789 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 309 kişiyi de yakaladı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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