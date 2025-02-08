Adana'da 1000 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
Adana Seyhan ilçesindeki bir depoda düzenlenen operasyonda, 1000 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da bir depoda 1000 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığını belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.
Depoda inceleme yapan ekipler, iki varilde 1000 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Ekipler, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel