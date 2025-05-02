Adana'da 10 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuğa Araç Çarpması Sonucu Ağır Yaralanma

ADANA'da koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Gala Alahmed (10), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Barış Caddesi'nde meydana geldi. Ali G. yönetimindeki 01 AVM 089 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Gala Alahmed'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alahmed, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alahmed'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü Ali G.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.