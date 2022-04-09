Adana'da 10 milyon 534 bin 500 makaron ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 10 milyon 534 bin 500 makaron ele geçirildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da 10 milyon 534 bin 500 makaron ele geçirildi

Adana'da 10 milyon 534 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da 10 milyon 534 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir ev ile iki kamyonette kaçak ürün bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda 11 bin 300'ü tütün doldurulmuş 10 milyon 534 bin 500 makaron, 48 kilogram tütün ve 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Adana, Güncel, Haberler

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