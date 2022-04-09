Adana'da 10 milyon 523 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 10 milyon 523 bin kaçak makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da 10 milyon 523 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA'da, polis operasyonunda gümrük kaçağı 10 milyon 523 bin makaron ile 11 bin 300 doldurulmuş sigara ele geçirildi.

ADANA'da, polis operasyonunda gümrük kaçağı 10 milyon 523 bin makaron ile 11 bin 300 doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphe üzerine araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 10 milyon 523 bin makaron, 48 kilogram tütün, 2 otomatik sigara doldurma makinesi ile 11 bin 300 doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adana'da 10 milyon 523 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 10 milyon 523 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 10 milyon 523 bin kaçak makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Kaçakçılık, Sigara, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title