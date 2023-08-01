Adana'nın Sarıçam ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 10 milyon 370 bin makaron ele geçirildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 10 milyon 370 bin makaron ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Sarıçam ilçesinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 10 milyon 370 bin makaron ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 5 şüpheli, Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.