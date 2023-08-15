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Adana'da 10 Katlı Binada Yangın Çıktı

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Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan 10 katlı bir binanın 1. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda daire kullanılamaz hale geldi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde 10 katlı binanın 1'nci katındaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü; daire kullanılamaz hale geldi.

Türkeli Mahallesi 13031 Sokak'taki 10 katlı Deniz Yapı Kooperatifi A Blok'un 1'inci katındaki Emrah Bilgili'ye ait dairede, sabah saatlerinde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Adrese, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, söndürüldü. Binanın tahliye edilen 2'nci katında mahsur kalan kedi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Daire kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

İtfaiye Kozan Güncel Haberler

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