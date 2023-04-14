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Adana'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Adana'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Yakapınar Mahallesi'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 10 kişiyi tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla göçmen kaçakçılığı suçuna karıştığı öne sürülen şüpheli Halil F'yi (39) de gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı Halil F, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Suriye Adana Güncel Haberler

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