Adana'da 10 Büyükbaş Hayvan Elektrik Akımına Kapılarak Telef Oldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 10 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak telef oldu. Akkapı Mahallesi'nde Necati Kaymaz'a ait 6'sı gebe 10 büyükbaş hayvan ahırda elektrik akımına kapıldı. Kontrol eden Kaymaz, hayvanlarının telef olduğunu belirledi. Tek geçim kaynağı hayvancılık olan Kaymaz, ailesiyle perişan bir halde olduklarını ve yardım beklediklerini söyledi.