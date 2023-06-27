Adana'da 10 Büyükbaş Hayvan Elektrik Akımına Kapılarak Telef Oldu
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 10 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak telef oldu. Akkapı Mahallesi'nde Necati Kaymaz'a ait 6'sı gebe 10 büyükbaş hayvan ahırda elektrik akımına kapıldı. Kontrol eden Kaymaz, hayvanlarının telef olduğunu belirledi. Tek geçim kaynağı hayvancılık olan Kaymaz, ailesiyle perişan bir halde olduklarını ve yardım beklediklerini söyledi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 10 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak telef oldu.
Akkapı Mahallesi'nde Necati Kaymaz'a ait 6'sı gebe 10 büyükbaş hayvan ahırda elektrik akımına kapıldı.
Kaymaz, kontrol ettiği hayvanlarının telef olduğunu belirledi.
Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Necati Kaymaz, "Elimde hiç büyükbaş hayvanım kalmadı. Ailemle perişan bir haldeyiz, yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.