Adana'da 10 Bin 120 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Adana'da 10 Bin 120 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
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Adana'da düzenlenen operasyonla 10 bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adana'da 10 bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki depoya operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste 10 bin 120 litre kaçak etil alkol bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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