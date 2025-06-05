Adana'da 10 Bin 120 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
Adana'da düzenlenen operasyonla 10 bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adana'da 10 bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki depoya operasyon düzenledi.
Belirlenen adreste 10 bin 120 litre kaçak etil alkol bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel