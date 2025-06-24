Adana'da 1 Ton 250 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Adana'da gerçekleştirilen operasyonla, 2 şüphelinin hafif ticari araçlarında toplam 1 ton 250 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Adana'da 1 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptıkları belirlenen 2 şüphelinin hafif ticari araçlarını takibe aldı.

Merkez Sarıçam ilçesinde durdurulan araçlardaki incelemede 1 ton 250 kilogram kıyılmış kaçak tütün bulundu.

Ekipler, 2 sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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