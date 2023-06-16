Adana'da 1 Milyon Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Adana'da kaçak üretilen 1 milyon 300 bin 678 litre akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir bitkisel yağ üretim tesisinde kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, atık yağlardan elde edilen 1 milyon 300 bin 678 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili şüpheli E.Ü'yü gözaltına aldı.