Adana'da 1 Milyon 500 Bin TL Değerinde Bandrolsüz Boş Makaron Ele Geçirildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yapılan aramalarda, 4 araçta piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan 10 milyon 370 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL değerinde bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam ilçesinde 4 araçta adli makamlardan alınan karara istinaden arama yaptı. Araçlarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 10 milyon 370 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

5 şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. - ADANA